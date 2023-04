Top de Mars (du 26 Fevrier au 4 Avril)Top total de 2023- Les dépenses des consommateurs en contenu, matériel et accessoires de jeux vidéo ont totalisé 4,6 milliards de dollars, soit une baisse de 5 % par rapport à il y a un an. Depuis le début de l'année, les dépenses ont diminué de 1 % par rapport à la même période en 2022 pour atteindre 13,6 milliards de dollars.- Resident Evil 4 est le jeu le plus vendu de mars 2023, devenant instantanément le 3e jeu le plus vendu de 2023 depuis le début de l'année. Hogwarts Legacy s'est classé 2e en mars et est resté le jeu le plus vendu de 2023 à ce jour.- Les dépenses de jeux mobiles en mars ont été élevées tirées vers le hait par les performances des jeux casuals.- Les dépenses en hardware de jeux vidéo ont augmenté de 10 % par rapport à mars 2022 atteignant les 566 millions de dollars. Il s'agit de la deuxième dépense la plus élevée pour un mois de mars de l'histoire des États-Unis après les 680 millions de dollars atteints en mars 2021.- La PlayStation 5 est la plate-forme la plus vendue en unités et en dollars en mars 2023 et depuis le début de l'année. Elle a depassé les ventes de la PlayStation 4 sur la même période (29 mois sur le marché). Néanmoins elle a subit une baisse des abonnements.- Les dépenses en accessoires ont augmenté de 1 % en mars par rapport à il y a un an pour atteindre les 239 millions de dollars. Les manettes de jeu ont généré les ventes en dollars les plus élevées de tous les accessoires, la manette sans fil PlayStation 5 Dual Sense Edge Black se classant comme la manette de jeu la plus vendue du mois en termes de ventes en dollars.