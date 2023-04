Sorti sur PS4/PS5 au Japon et uniquement sur PC en occident en novembre dernier, Monochrome Mobius sortira finalement bien cet automne sur PS4 & PS5 chez nous (soit un an apres quoi...) et ce sera encore NISA qui s'en chargera avec comme d'habitude une version collector pour les deux supports.On rappelle qu'il s'agit d'un spin-off d'Utawarerumono a la sauce RPG au tour par tour.