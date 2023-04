Alors attention, les animateurs 3D passionnés peuvent faire de formidables vidéos fake de nos jours... mais le contenu de celle-ci semble être vraiment crédible! Mais mon petit doigt me dit qu'il n'est pas impossible que cette vidéo vienne d'une sorte de Datamining deDans cette vidéo de mauvaise qualité et que j'ai ré-upload sur youtube, on peut voir une des héroïnes du groupe de Persona 3,, ordonnant à son Persona signature d'attaquer un ennemi.Si la vidéo s'affiche mais n'arrive pas à se lancer, regardez la directement sur Youtube.

posted the 04/09/2023 at 09:00 AM by sora78