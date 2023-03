En plus de leur nouveau jeu en cours, les createurs d'Owlboy annonce enfin le portage consoles (PS5, PS4, Xbox et Switch) de leur premier jeu: Savant: Ascent, le tout dans une version 10th Anniversary (qui sera aussi dispo sur PC bien sur... et Smartphone).Cette version proposera de nouvelles features comme un nouveau dash, de nouveaux boss ainsi qu'un mode survie.