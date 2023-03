27 Mars au Japon sur PS2, Gamecube et XBOX, un bon anniversaire à l'excellent et incontournable Soul Calibur 2 !Si on n'a pu y goûter que quelques mois plus tard en France, le Japon a été servi il y a 20 ans (bim, dans ta gueule le coup de vieux) sur les 3 consoles du moment (bien qu'au Japon, la version XBOX devait clairement pas être la plus attractive).Plus tard sort la version Soul Calibur 2 HD dans laquelle on retrouve les personnages exclusifs aux versions PS2 et XBOX, mais pas Gamecube.Soul Calibur 2 HD est rétrocompatible sur XBOX One et Series, mais sa présence sur le store n'est plus depuis quelques mois. Seules alternatives : se procurer le jeu en boîte OU trouver un code de la version numérique.Pour l'occasion, petite présentation du mode Maître d'Armes qui était vraiment très très cool !