Astuce

‣ Sélectionnez le vendeur le moins cher dans la liste

‣ Ajoutez le code N50NTDO dans la case "Vous avez un bon de réduction" (sur mobile, c'est une petite flèche vers le haut à faire dérouler - se mettre en mode paysage si vous ne la trouvez pas)

‣ Sélectionnez votre moyen de paiement (PayPal ou Carte de crédit)

éviter les frais de service

‣ Il est possible de créditer son compte : en achetant des cartes cadeau sur Widilo par exemple



(ensuite, une fois l'inscription effectuée, vous recherchez Enaba dans la barre de recherche)

- Shin Megami Tensei Devil Survivor 2 à 3e99

- Shin Megami Tensei : Devil Summoner : Soul Hackers à 3,99

- Les Etrian Odyssey à 3e99 l'unité

- Persona Q à 3e99

- Virtue's Last Reward à 4,99€

rpg maker fes, stella glow, steamworld, culdcept, harvest moon, shovel knight ect.

- Crimson Shroud (7,99e)

- Attack of the Friday Monsters! (7,99e)

Au cours de ces dernières années, l'industrie du jeu vidéo a connu une croissance exponentielle, avec des millions de joueurs à travers le monde qui s'adonnent à leur passion sur diverses plateformes de jeu. Parmi ces plateformes, la Nintendo 3DS a su se faire une place de choix, en proposant des jeux innovants et divertissants pour tous les âges. Cependant, la fermeture de l'eShop Nintendo à la fin de mars est une nouvelle qui risque de faire des déçus...Nintendo avait déjà annoncé l'année dernière que cette plateforme en ligne pour l'achat de jeux 3DS et rétro fermerait ses portes. Cependant, avec toujours la possibilités de télécharger et jouer à des jeux acquis sur l'eshop, il ne sera juste plus possible d'en acquérir de nouveau.Nintendo a décidé de faire plaisir à ses fans en proposant des promotions exclusives sur certains jeux très intéréssents. Ces promotions seront disponibles jusqu'à la fermeture de l'eShop, et permettront aux joueurs d'acquérir ces jeux à des prix très réduits. Il est important de profiter de ces promotions si les jeux en question vous intérésse, car les jeux Nintendo prennent souvent de la valeur au fil du temps et donc difficile d'accès en version boite.

- Shin Megami Tensei Devil Survivor 2 à 3€99
- Shin Megami Tensei : Devil Summoner : Soul Hackers à 3,99€
- Les Etrian Odyssey à 3€99 l'unité
- Persona Q à 3€99
- Virtue's Last Reward à 4,99€
- rpg maker fes, stella glow, steamworld, culdcept, harvest moon, shovel knight etc.
- Crimson Shroud (7,99€)
- Attack of the Friday Monsters! (7,99€)

Vous pourrez également trouver de jeter un oeil aux jeux rétro, où l'on trouve du mario kart nes, les zelda, les mario, kiby et compagnie à des prix doux.