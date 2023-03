Lien Préco !

Amateurs de jeux vidéo en tout genre, vous avez sans doute vu que depuis quelques mois beaucoup de jeux dignes d'intérêt sont de sorties en boite (pour beaucoup sur Nintendo Switch) . Parmi les titres les plus attendus, on trouve Minecraft Legends, dont la précommande est proposée à prix réduit avant sa sortie prévue le 18 avril. Les fans du premier Mario et des Lapins Crétins seront heureux de savoir que l'édition cosmique de Sparks of Hope (la suite) est disponible à moins de 30 euros. Les joueurs qui cherchent à compléter leur collection seront également heureux d'apprendre que Metroid Prime Remastered est réapprovisionné en boite (après une légère rupture à sa sortie), tandis que Front Mission 1st Limited Edition Switch est également bientôt disponible en boîte à prix "réduit". Les fans d'Atelier Ryza, pourront se procurer le troisième opus dont la sortie approche : 24 mars, tandis que ceux qui sont des fans de la license Rune Factory, ont appris que le portage du 3 sur Switch a était repoussé, cependant il propose maintenant une édition spéciale en précommande (dans le même type de packaging que pour le 5). D'autres sortie de jeux intéressantes incluent Eiyuden Chronicle Rising, OMORI, GrimGrimoire OnceMore, Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon, Theatrhythm Final Bar Line et la très attendue sortie de boite de la pépite Tunic, qui sera disponible dès cet été. Enfin, les consoles Switch OLED sont également en réapprovisionnement. N'oubliez pas de précommander votre édition de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (si vous êtes éligible) : Lien d'Activation... ⌁ ps: Hogwarts sur Pc en promo(➥ 39.02€ avec le code ⇨ MHOGWARTS15) :