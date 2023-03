Touhou: New World sortira sur Switch et PC le 13 Juillet prochain, l'occasion pour Xseed de présenter un premier trailer de la version Switch pour ce jeu fortement inspiré de la trilogie des YS Napishtim/Felghana/Origins comme l’était d'ailleurs deja son prédécesseur Touhou: Scarlet Curiosity .Le jeu sortira plus tard sur PS4 et PS5.