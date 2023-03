Opening





Crymachima le nouveau jeu de Furyu, suite spirituel de Crystar, devoile son opening.Il sortira cet Automne chez nous via NISA (uniquement en sous-titré anglais)."Dans un monde où les humains ont disparu il y a des milliers d'années, des êtres synthétiques connus sous le nom de Dei ex Machina ont été chargés de ramener l'humanité. Rejoignez trois E.V.E., les psyches recréées d'humains décédés instillés dans des corps synthétiques alors qu'ils recherchent leur humanité et explorent Eden pour découvrir les secrets qui s'y cachent.Des combats spectaculaires et pleins d'action, associés à une personnalisation poussée des armes créent une expérience de jeu de rôle visuellement époustouflante. Des décors sombres et des images de science-fiction saisissantes donnent vie au monde de CRYMACHINA."