Il y a quelques temps je vous avez fait une news pour une offre flash de la Xbox Series X à 480e, aujourd'hui c'est pour l'avoir à son prix de base. Seulement même à ce prix pensez-y, car la console risque fort de monter de 50e (comme sa concurrente) d'ici peu, car cela est déjà effectif dans de nombreux pays comme nous le partage cette article Gamekyo sur le sujet :. Si elle vous intéresse, c'est peut-être le moment de l'acquérir. Il y a quand même pas mal de jeux optimisés pour la console très sympa, comme le dernier Hogwarts Legacy; la série S elle vous permet de jouir du Gamepass à prix plus doux mais avec quelques concessions techniques.

posted the 02/23/2023 at 11:38 AM by pimoody