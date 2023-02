◇ POUDLARD : La maison de Poudlard (Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle ou Serpentard) peut être choisie librement par la personne en début de jeu (Selon la maison d'attribution, la couleur de l'uniforme et la salle commune sont différentes.). Elle peut également être attribuée en fonction du test de J. K. Rowling effectué au préalable sur le site Pottermore - Wizarding World : le compte Pottermore de la personne doit pour cela être relié à un compte Warner Bros games pour que cette personne soit répartie dans la maison correspondante au test. Poudlard est entièrement visitable avec différents cours et activités présent.



◇ MONDE OUVERT et VIVANT : Le jeu est en monde ouvert : le personnage joué a la possibilité d'explorer librement le château, les jardins et les hameaux dans les collines aux alentours. Une carte globale accessible par le menu, ainsi qu'une mini-carte affichée dans le coin inférieur gauche de l'écran (optionnelle) permettent de se repérer plus facilement. Les paysages évoluent au cours de l’année selon les saisons et la météorologie.



L'environnement de Poudlard propose diverses activités connexes. Le personnage peut être amené à effectuer des mini-jeux, résoudre des énigmes et interagir avec les autres personnages et les éléments de décor. Ainsi, certains habitants ou marchands peuvent avoir une histoire à raconter ou une quête secondaire à confier, ce qui permet de gagner de l'expérience. Pour se déplacer, l'avatar peut marcher, courir ou voler (sur un balai ou sur le dos de certaines créatures). Les objets collectés ainsi que l'expérience obtenue s'affichent sous forme de pop-up pendant le jeu. Les quêtes s'affichent quant à elles à gauche de l’écran, au-dessus de la mini-carte.



Le village de Pré-au-Lard, avec ses magasins, permet notamment de se procurer des produits utiles (ingrédients et recettes de potions, graines de plantes magiques, vêtements et autres équipements).



◇ QUÊTES, ARTISANAT et COMPÉTENCES : Pour améliorer ses compétences, le personnage peut participer aux cours mentionnés dans les romans, comme la défense contre les forces du Mal, la botanique, les potions ou les sortilèges, notamment. Certains cours sont obligatoires pour pouvoir suivre l'histoire principale, tandis que d'autres sont facultatifs. L'architecture des salles de cours s'inspire des salles matérialisées dans les films Harry Potter et Animaux fantastiques. L'élève a la possibilité d'explorer le château et de découvrir des passages secrets et des énigmes nécessitant certaines compétences magiques pour être résolues.



Le personnage incarné a accès à un certain nombres d'améliorations, « talents » et compétences au cours de l'aventure afin de progresser en tant que sorcière ou sorcier. Il est possible d'accomplir des quêtes et relever des défis pour gagner de l'expérience, renforcer ses compétences avec des « talents » qui améliorent ses sortilèges, ses plantes et ses potions en augmentant leur puissance6. La personne peut choisir ses talents afin qu'ils correspondent à son style de jeu ; cela lui permet de s'orienter vers une forme de magie spécifique.



La salle sur demande, qui apparait pour la première fois dans le cinquième tome de Harry Potter, devient ici une sorte de quartier général pour le personnage principal. Entretenue par un elfe de maison du nom de Grignet, c'est une salle du château qui intègre un système d'artisanat : elle permet de cultiver des plantes, préparer des potions et améliorer son équipement.



Les potions fabriquées peuvent améliorer la puissance de son personnage dans certaines situations. Les plantes magiques peuvent être utilisées pendant les batailles pour éloigner ou neutraliser les ennemis.



◇ ÉLEVAGE : Un vivarium (rappelant le principe de la valise magique de Norbert Dragonneau) est également présent le jeu pour élever et soigner des créatures magiques secourues au cours de l'aventure (certaines ont été corrompues par la magie noire, d'autres sont menacées par des braconniers). Cet espace vivarium est personnalisable afin de refléter ses propres spécialités magiques. Divers bâtiments peuvent y être construits selon ses besoins.



◇ FAIRE SA PROPRE HISTOIRE : Dans le menu de création de son personnage en début de jeu, la personne peut choisir son apparence (forme du visage, yeux, couleur de peau, cheveux, accessoires), sa tonalité de voix, ses nom et prénom. Par la suite sa maison à Poudlard ainsi que son dortoir, sa baguette magique, son patronus. L'avatar progresse dans le jeu en étant équipé de sa baguette et des sorts qu'il débloque en remplissant des quêtes. Au cours de l'Aventure il sera possible de faire des choix, un système de moralité est également présent : les missions et scénarios ne sont pas les mêmes selon les choix de la personne et les valeurs qu'elle décide de défendre au cours de l'aventure.



◇ COMBATS : Des mages noirs et des gobelins circulent régulièrement aux abords du village de Pré-au-Lard. Le personnage peut être amené à les croiser, et choisir de les combattre ou de les éviter.



Une vingtaine de sorts sont appris au cours de l'histoire, et il en existe trois types : les sorts de contrôle, les sorts de dégâts et les sorts de force. Les ennemis affichent parfois des boucliers de couleur autour d'eux, qui permettent d’identifier quel type de sort il convient d'utiliser pour les atteindre. Le personnage principal, quant à lui, affiche un halo de lumière autour de sa tête lorsqu'il est sur le point d'être attaqué. Le niveau de santé du personnage est indiqué par une barre verte située dans le coin inférieur droit de l'écran.



En situation de combat, il y a possibilité de dévier les attaques à distance, contre-attaquer et enchaîner plusieurs combinaisons de sortilèges (Accio, Stupéfix, Incendio, etc.). L'ensemble des sortilèges appris peuvent être utilisés à tour de rôle grâce à un système de « roue » de sortilèges (affichée près de la barre de vie, en bas à droite de l'écran) qui permet de lancer rapidement le sort de son choix. Il est possible d'ajuster la puissance des sorts et d'obtenir jusqu'à quatre roues différentes de sortilèges pour varier les sorts lancés et y accéder plus rapidement. La personne qui joue a la possibilité de développer son propre style de combat et recourir, si elle le souhaite, à la magie noire.





‣ AVIS sur le début d'Aventure : Les épisodes suivants sortiront rapidement, je suis déjà à environ 5/6h de jeu et je peux déjà vous dire que je le trouve tout bonnement excellent (alors qu'au départ j'avais quelques aprioris). Bémol en mode graphique qui malgré les patchs imposant de + de 80go, sont présent dès le début du jeu de trop nombreuses chutes de framerates et lags. Le jeu se laisse découvrir et parcourir avec plaisir en variant dès le début les activités. Le gameplay s'assimile très bien avec ingéniosité (super prise en main sur les combats).

‣ NOTE :



РАTСH DАY ОNЕ НОGWАRTЅ LЕGАСY

Соrrесtіоn dе рrоblèmеѕ саuѕаnt un сrаѕh du jеu.

Соrrесtіоn dе ѕtuttеrіng еt dе lаg.

Ajuѕtеmеntѕ аu nіvеаu du gаmерlаy.

Dіvеrѕеѕ орtіmіѕаtіоnѕ.

Amélіоrаtіоn dеѕ реrfоrmаnсеѕ.

Ajоut dе соrrесtіоnѕ dе ѕtаbіlіté générаlе.





Pour ceux que ça intéresse: Metascore Switch 84 et User Score 8.6

ps: Le début de la chasse aux trésors : c'est par ici !

