Xbox Series : la hausse de prix validée en Suède Xbox Series : la hausse de prix validée en Suède

Cela devient inéluctable et peu de pays seront épargnés (hors USA ?) : après l'Inde et le Japon, c'est au tour de la plus proche Suède de faire officiellement avec la soudaine hausse de pris des Xbox Series, chacune augmentant de 500 couronnes suédoises (soit environ 45€).



Si vous êtes intéressés par l'une ou l'autre des machines, n'hésitez pas à filer en magasin car les jours/semaines sont compter avant de les voir chez nous à 549€ pour la Xbox Series X et 349€ pour la Series S.