Que dire de plus, si ce n'est que ce Remastered est une version parfaite, qui finit d'asseoir Metroid Prime 1 comme un des plus grands jeux de tous les temps. Mission Complete.

En bonus, vous aurez droit aux artworks de l'original et du remastered, ainsi que les modèles 3D à pouvoir regarder sous tous les angles. Et pour finir, l'OST du jeu, qui demeure une des meilleurs de la saga.

La technique a été entièrement refaite, que ce soient tous les modèles de décors ou d'ennemis (ainsi que de Samus), les textures plus fines que jamais, le travail sur la lumière qui renforce l'ambiance, les effets de particules... En clair, le titre fait peau neuve et sublime la direction artistique originale, le tout en 60 fps constant.

posted the 02/10/2023 at 11:28 AM by obi69