City Connection continue de porter des jeux cultes de la Saturn sur les consoles recentes dans sa collection S-Tribute. En effet apres Layer Section & Galactic Attack S-Tribute, Cleopatra Fortune S-Tribute, Elevator Action Returns S-Tribute, Metal Black S-Tribute ect... c'est Batsugun S-Tribute qui devrait debarquer sur Switch, PS4, Xbox et PC selon le Comité d'évaluation et d'administration des jeux de Corée.Batsugun est un Shoot them up de Toaplan sorti en Arcade en 193 puis sur Saturn en 1996 et tourne aux alentours des 250/300 euros en occaz.