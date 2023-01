VRPlayer

Le studio Nox Noctis Games vient d’officialiser. Le studio précise que la sortie du PlayStation VR2 est proche et que son nouveau jeu nommé OVRDARK sera une histoire dans l’univers de Do Not Open et qu’Le studio nous a cependant confirmé que Do Not Open ne sortirait plus en VR, il restera une version « classique » sur PS5, PS4 et PC.Do not Open ne sera donc pas un jeu compatible PSVR2 comme peut l’être Resident Evil 8 Village après une mise à jour.