Arrivé sur steam il y a peu , je cherche les meilleurs jeux style action aventure de préférence mais je suis ouvert à tt type de jeux. J'ai toujours joué en solo mais là avec le multi gratuit je franchirai peut être le pas.



J'ai pu avoir ori , little nightmare , et la trilogie Spyro grâce aux réduction de ce début d'année qui pour info ce termine aujourd'hui à 19 h. Je cherche des jeux qui sont compatibles avec la Steam Deck.



Alors que me conseillez vous ?