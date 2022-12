Le jeu B.l.u.e. Legend of Water d'Hudson Soft et sorti uniquement au Japon en 1998 a eu le droit a un patch anglais par Hilltop qui avait deja traduit Racing Lagoon de Square-Enix. Il s'agit d'un jeu de plongée-sous marine alternant explorations et enigmes. Il y aura aussi des ennemis qu'il faudra eliminer en utilisant notamment l'environement.Lien de l'ISO patché: https://cdromance.com/psx-iso/blue-legend-of-water-japan/