Salut tout le monde, Même si rien est officiel, on se doute fortement que le prix du Gamepass va augmenter durant les prochains mois. Je ne pense pas que l'augmentation sera trop importante mais j'en viens à ma question. Pour vous, jusqu'à quel prix mensuel le Gamepass serait-il encore intéressant ? Merci d'avance pour vos réponses.

posted the 12/13/2022 at 01:20 PM by couillonchatbis