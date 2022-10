On ne remettra pas en question l'aura de la licence LBP mais il faut croire qu'elle ne résonne pas aussi fort chez le public PC qui reste encore à ce jour privé de la trilogie originale.Le traqueur SteamDB atteste que Sackboy: A Big Adventure est de loin le plus mauvais lancement d'un titre PlayStation Studios sur la plate-forme de Valve vu le pic d'audience inférieur à toutes les précédentes sorties :1) God of War : 73.0002) Marvel's Spider-Man : 66.0003) Horizon Zero Dawn : 56.0004) Days Gone : 27.0005) Uncharted Legacy of Thieves Collection : 10.8516) Sackboy A Big Adventure: 592On peut trouver plusieurs raison à cela... surement (article pas du tout copié-collé d'un autre).