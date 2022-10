C'est sur la ligne d'arrivée de son Kickstarter que le trip retro, inspiré par les classiques de la PS1 et de la N64, The Big Catch a reussi a atteindre son stretchgoal pour une sortie sur Nintendo Switch réussissant en quelques heures a pratiquement doubler sa demande initial en obtenant 241 000 dollars canardien. On rappelle que le filtre flou et aliasé pour "rendre honneur aux vieilles consoles" sera désactivable.Sortie prevue en Septembre 2023 sur PC (Windows, Mac, Linux) & Switch.