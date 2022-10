Scorn, apparemment un jeu qu'on aime ou qu'on déteste, personnellement, je l'assimile à un walking simulator à l'image de Myst et... je crois que je n'ai pas la patience d'y jouer.Surtout que même si techniquement, ça tient la route (et en 60 fps sur XSS), graphiquement et artistiquement parlant, ça me plait autant qu'un appartement qui aurait été repeint par un mec qui aurait été atteint d'une chiasse explosive. L'odeur en moins bien sûr !Au moins, il n'est pas très lourd (18 go), mais je vais plutôt faire des parties de DOA 6 et rechercher des season pass à 5 € pour le jeu (visiblement ça existe).