... si on avait un micro, et notamment un micro 16 bits à la fin des années 80 ???Je vous propose une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, et en fait j'aimerais bien avoir votre avis : est-ce que si comme moi, vous avez eu un ordi 16 bits assez rapidement (1987), vous avez eu un semblant d'intérêt pour les consoles 8 bits (NES et Master System) quand elles sont sorties fin 1987, voire vous en avez peut-être acheté une ?Perso je n'ai jamais eu la moindre envie d'en acquérir une, et je vous propose de feuilleter avec moi les magazines de l'époque (Tilt et Génération 4) de 1987 à 1989, pour voir un peu ce qu'on avait sur micros à cette période là, et également pour voir comment ils ont accueilli ces nouvelles consoles (spoiler : c'était pas avec un enthousiasme débordant, c'est le moins qu'on puisse dire ^^)