Synduality, le projet crossmedia de Namco devoilent quelques artworks du jeu et un trailer pour l'anime.2099: Une pluie bleue empoisonnée "Blueschist" s'est abattue sur la terre pendant des semaines. Les "larmes de la nouvelle lune" comme on les appelait ont anéanti 92 % de la population mondiale. Les humains qui ont survécu ont abandonné la surface pour construire la cité souterraine d'Amasia.2222: Amasia est devenue une ville prospère à la recherche d'un bonheur durable, mais un incident d'origine inconnue provoque son effondrement du jour au lendemain.Vous incarnez Alba Kuze, un drifter à la poursuite d'AO Crystals, une nouvelle source d'energie apparut lors de la pluie bleu et vous passez vos journées à parcourir la terre à bord de votre véhicule bipède armé connu sous le nom de «Cradle Coffin» et Ada, votre partenaire humanoideTrailer de l'anime qui se passera 20 ans apres les evenements du jeu