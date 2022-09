- Mode de résolution : Dynamique 1440p/30fps (commun 1260p)

- Mode performance : Dynamique 1080p/60fps (commun 972p)



Xbox Series X

- Mode Ray-Tracing : 1440p/30fps

- Mode performance : dynamique 1800p/60fps (commun 1620p)



PS5

- Mode Ray-Tracing : 1440p/30fps

- Mode performance : Dynamique 1800p/60fps (commun 1512p)



- Le patch 1.6 ajoute un nouveau mode performance pour les Xbox Series S à 60fps.

- Le mode de qualité Series S n'inclut pas le Ray-Tracing.

- La Xbox Series S en mode performance diminue la qualité de certaines ombres, la distance de dessin et le nombre de npcs.

- Résolution moyenne plus élevée sur la Xbox Series X en mode performance par rapport à la PS5.

- Le mode performance maintient un taux de 60fps assez stable (bien qu'avec quelques baisses) sur les 3 plateformes.

- Le mode Ray-Tracing de la PS5/SX ajoute les ombres par rayon, mais pas les réflexions ni l'illumination globale.

- Les séries PS5 et X présentent un certain déchirement en mode performance, bien qu'il soit plus visible sur PS5.



Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)