Salut tout le monde,



Comme on le sait tous, Xbox a décidé de passer la seconde sur cette génération en lançant son Gamepass, un vrai changement dans le modèle économique dans le monde du jeu vidéo. Que l'on apprécie ou non, on ne peut nier que c'est très fort sur le plan stratégique avec tous les avantages que l'on connaît pour le joueur.

Mais ce n'est pas tout, Xbox fait aussi fort sur le plan de la communication, là où Playstation se prend pas mal de fois les pieds dans le tapis et fait souvent machine arrière.

Le gamepass est un énorme moyen pour Microsoft d'accroître sa présence dans l'entertainment, d'améliorer son image auprès des joueurs. Il n'y a rien à dire sur ces items.



Mais la raison d'une société est de gagner de l'argent et je me demandais quand même si le Gamepass ne serait-il pas un gouffre financier pour Microsoft ?

Tout d'abord, concernant les machines. On le sait, ce n'est pas sur celles-ci que les constructeurs gagnent de l'argent et vendent souvent à perte. Les récentes inflations ne risquent-elles pas d'augmenter les pertes perçues sur chaque console vendue ?



On sait que ce qui permet de gagner de l'argent, c'est la vente de jeux, dlc, micro-transactions et j'en passe. La marge vient de là. Mais, avec le Gamepass, est-ce que cette marge sur les jeux ne risque-t-elle pas de fondre et de beaucoup moins rapporter qu'avant même si leurs jeux vendues sur d'autres supports rapporteront toujours?



Et il y a bien sûr les rachats de studios ou d'éditeurs qui pèsent plusieurs dizaines de milliards dans la balance.



Alors oui, Microsoft a des fonds quasi illimités et peuvent se permettre de perdre de l'argent, ce n'est pas la question.



Mais, malgré tous les bienfaits stratégiques du Gamepass, est-ce que celui-ci peut être considéré comme un échec sur le plan financier ?



Merci d'avance pour vos réponses constructives et s'il vous plaît, les fanboys n'ont pas leur place ici.