Vous vous souvenez le 29 juillet, quand j'évoquais avec vous une augmentation de prix dans les valises ?Hé bien sachez l'augmentation officielle de 50 € a été annoncé. (j'avais entendu jusqu'à 100 € d'augmentation, vous pouvez vous estimer heureux). Ça n'aura aucun impact sur mes ventes - sauf que j'aurais une marge légèrement supérieure. La console est en rupture de stock, continuera de l'être et on me susurre déjà des bundle avec un jeu à 509 € pour la PS5 Digital Edition à la rentrée, et 609 € pour la PS5 tout court (mdr ils sont rapides pour les nouveaux tarifs les grossistes).Bref, dans ce malheureux contexte, j'espère que vous comprenez pourquoi la PS5 Pro à très peu de chance de sortir. D'ailleurs, ceux qui ont acheté une PS5 day onefinalement, 2 ans qu'on joue avec peu de chargements grâce au SSD, les jeux PS4 amélioré, un silence de fonctionnement, des jeux en superior version par rapport à leur homologue PS4/Pro et quelques exclues - je suis très satisfait de la mienne. Attendre n'aurait définitivement pas été la meilleure décision (et personnellement, économiser 100 € pour patienter 2 ou 3 ans avant de jouer à ma console, je préfère les mettre sur la table immédiatement, de toute façon, c'est un loisir forcément à pertes).Un peu triste de la nouvelle qui signe définitivement le changement d'époque.Ah, je n'ai pas entendu d'augmentation de prix prévu chez Microsoft. C'est peu probable qu'ils le fassent, et la Xbox Series S devient encore plus intéressante : elle est désormais 150 € moins chère que la PS5, avec un Game Pass qui risque d'être sympathique en fin d'année (ah ah ah imaginez si Microsoft arrive a caser Call of Duty dans le Game Pass malgré le rachat non finalisé) ^^ !