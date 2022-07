Avec l'augmentation à partir de lundi de l'Oculus Quest 2 de 100 € supplémentaires ( https://otakugame.fr/plus-que-quelques-heures-pour-acheter-loculus-quest-2-avant-son-augmentation/ ), je me demandais si la PS5 ne pourrait pas suivre la même tendance ?En effet, avec son très bas prix de 399 €, la PS5 est constamment en rupture de stock. Sur le marché des scalpers, les versions digital de la console se vendent facilement à 599 €, et ce depuis bientôt 2 ans, montrant que le public peut bien mettre plus pour l'achat de celle-ci...Dès lors, peut-on imaginer une augmentation de 100 € de la gamme PlayStation, comme l'a fait Oculus, en justifiant la hausse du coût des matières premières et du transport ?Une PS5 à 499 € (Digital Edition) et 599 € se vendrait toujours aussi bien (au pire, en les vendant aux scalpers, ça passe toujours, et la console sera toujours en rupture de stock), tout en permettant à Sony d'augmenter son bénéfice sur chaque console vendue (et pour le coup, 100 € de marge en plus, ça serait tout bénéf) et de compenser la faiblesse du calendrier de sorties pour le printemps 2022.Ce serait une première dans le monde des consoles, non ?