Koei Tecmo a enregistré la marque “Karakuri Upgrade” et “Karakuri Edition", ce qui suggere au minimum a un remaster voir un remake du jeu sorti sur PSP puis sur PS2 dans une version +.Tokobot (Karakuri au Japon) etait un jeu d'action/plate-forme/puzzle dans lequel le hero s'aidait de plusieurs rebot pouvant s'accrocher entre eux pour former divers structures.Video du jeu sur PS2

Like

Who likes this ?

posted the 08/23/2022 at 05:01 PM by guiguif