On notera également que de nombreux joueurs attendent une version GOTY de Mario Kart 8 afin d'éviter de passer par la case "dématérialisé" pour profiter de ces courses. On espère donc une Mario Kart 8 Deluxe Definitive Edition pour courant 2024.

Nintendo a révélé de grands projets pour augmenter le nombre de pistes dans Mario Kart 8, mais la polémique entoure la qualité des circuits dérivés du jeu mobile, Mario Kart Tour. Comment ces nouveaux niveaux se comparent-ils à la gamme existante de Mario Kart 8, et comment se comparent-ils à leurs débuts dans le jeu mobile original ? La vérité est que nous ne sommes pas particulièrement impressionnés. Oliver Mackenzie approfondit celui-ci.

