Frogun, l'hommage aux jeux de plates-formes 32bits est sortie aujourd'hui sur toutes les machines du moment. Il recolte un 76% sur Metacritic.Une version physique est en preco sur Switch, PS4 et PS5 chez LRG.

posted the 08/02/2022 at 06:40 PM by guiguif