Le studio qui a signé l'un des plus beaux jeux en pixelart de la gen passée reviendra avec un nouveau jeu qui sera annoncé à la Gamescom à la fin du mois d'Aout.En esperant que cette fois le jeu ne mette pas 9 ans a sortirUn premier bout de decors ici On rappellera aussi que le patron de la boite avait sorti ce magnifique mockup d'un Chrono Break qui a depassé le million de vues

Like

Who likes this ?

posted the 07/29/2022 at 10:19 PM by guiguif