Petit article de remerciement à tous ceux qui contribue de faire de Gamekyo, Gamekyo ! Voici un petit top 3 des meilleurs contributeurs de Gamekyo.8 226 762 visitesMerci pour tes partages et ton expertise sur les jeux japonais, sans toi, on serait perdu sur le site :-D ! Et toujours premier pour dénicher des petites pépites...7 346 087 visitesToujours premier pour partager les précommandes et les promos... J'en aurais raté tellement sans toi ! Et la sécurisation du collector de Bayonetta 3, c'est grâce à toi, félicitations pour ce top 2 sur Gamekyo !6 310 483 visitesNotre 'Monsieur 1D' de Gamekyo, sans toi, les petites pépites indés passeraient à la trappe... J'apprécie particulièrement ta capacité à publier des jeux indés dont personne ne se soucies, avec parfois aucune réaction, mais tu persévères dans le domaine... Merci à eux ! Et aussi pour tes partages sur l'univers de la Switch, la meilleure console au monde, tout le monde le saitVoilà pour ce top contributeurs, il s'agit là des 3 contributeurs hors groupes ayant le plus de visites à leur actif sur Gamekyo, mais on remercie bien évidemment d'autres membres très présents, comme Masharu (et le Waifukyo sur lequel je lurk toutes mes journées), Shanks (on veut plus d'article blog perso et des tests d'accessoires comme le Realme), Shincloud, Amassous (même si on le voit moins souvent, mais la touche DBZ, je valide), LeonR4 pour la 4K 120 fps, Jenicris, Ratchet pour sa passion de la PlayStation, Negan pour sa défense extrême de la Xbox et Sora78 pour son amour des jeux japonais. Et tous les autres que j'oublie