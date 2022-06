Metacritic 77%

JVLive 16/20

JVC 16/20

Xbox-mag 8/10

Gamekult 6/10

Souldiers séduit. Retro Forge réussit à lui insuffler une certaine «âme». Le monde offert est beau, les personnages qui le peuplent plaisant, mais l’univers est impitoyable. Chaque imprudence, acte téméraire est souvent punitif. On a beau mourir, on en redemande encore et encore, on chute un peu plus, on se relève pour enfin accéder à la plus grande des satisfactions. Certes, Souldiers n’est pas sans défaut, il y a quelques ralentissements, des temps de chargement long (du moins sur Switch) et pourrait rebuter par sa difficulté justement et par ses donjons labyrinthiques.Exigeant sans jamais s’avérer totalement rebutant ni décourageant, Souldiers est chaudement recommandé à tous les amateurs de jeu d'action plate-forme type metroidvania en pixel art. Sa direction artistique délicieusement rétro est loin d’être la seule de ses qualités puisque le jeu sait aussi se renouveler intelligemment en offrant pas moins de 3 classes de personnages radicalement distinctes et des cartes gigantesques truffées de secrets.Souldiers s'adresse avant tout à un public exigeant. Passé ce constat qui rebutera de nombreux joueurs, même parmi les plus fervents défenseurs du genre, le titre de Retro Forge s'impose comme un titre accrocheur qui pousse toujours le joueur à se relever et à apprendre de ses erreurs. L'expérience s'avère aussi douloureuse que satisfaisante, et procure un véritable sentiment d'accomplissement après avoir vaincu un boss ou franchit un passage compliqué. Doté d'une direction artistique franchement réussie, Souldiers nous embarque dans une aventure haletante avec ce petit quelque chose qui donne toujours envie d'y revenir.Comment un jeu peut-il autant réussir ses premières heures, laisser miroiter tant de promesses et de merveilles, pour au final ne jamais étoffer son système de combat, n’offrir qu’un aspect RPG anecdotique et des montagnes de frustration ? Souldiers aurait pu être un merveilleux metroidvania orienté sur les combats s’il avait eu l’audace de se défaire de son système défensif inadapté à sa rapidité et sa difficulté, ou s’il avait à défaut offert un système de personnalisation de son héros. Hélas, il lui manque toute la générosité et l’aspect malléable propres au genre qu’il embrasse. Et pour chaque coup porté à la tête du joueur à travers un nouveau passage sur lequel il bloquera une demi-heure, il n’offre aucune récompense. Pas de progression visible, pas de sentiment de puissance, tout passe par les statistiques brutes et quelques attaques basiques, loin du potentiel espéré. Même s’il réussit pleinement son volet artistique et qu’il possède des bases de jeu solides, il devient parfois beaucoup trop pénible à jouer pour faire oublier ce qu’il aurait pu, ce qu’il aurait dû être : autre chose qu’un titre sympathique manquant de profondeur.