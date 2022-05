Pour ceux qui n'en aurait jamais entendu, l'Evercade est une console portable qui a comme particularité de n'avoir que des cartouches de compiles de jeux sous licenses et propose aussi bien des jeux consoles de 8 a 32bits que des jeux arcades. Chaque compile coute 20 euros et peut aller de 2 a 20 jeux selon les cas.Et apres la version portable, la version console de salon, voici venir l'Evercade EXP, nouveau model portable avec aspect moins gadget et un ecran de meilleure qualité et résolution (800x480ips), le Wifi intégré, des gachettes R2 et L2, la possibilité comme une Wonderswan de jouer aussi bien verticale qu'horizontale (pour les shoots par exemple) et évidement toujours la possibilité d’être branché en TV avec une sortie 720p uniquement.La console sera plus cher que l'original (150 euros contre 80) et sera dispo en blanc et noire (limité au site Funstock pour cette couleur).Cette annonce s'accompagne de deux nouvelles compiles, la Toaplan 1 et la Irem Arcade 1