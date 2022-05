Alors que la demo est deja disponible sur l'Eshop et le PSN japonais, Furyu balance enfin un premier trailer de son A-RPG avec du beau monde au staff tel que Nobuteru Yuki a la creation du monde, Raita Kazama au chara design et Hiroki Kikuta aux musiques.

posted the 05/27/2022 at 10:21 AM by guiguif