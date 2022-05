C'est officiel (on le savait déjà mais au cas où) : Keiji Inafune, artiste et designer de Mega Man et créateur de Mighty n°9, a lancé avec le marketplace PolkaFantasy sa gamme de NFT nommée BEASTROID, au design très inspiré Mega Man.Je vous avoue que je ne sais pas si c'est lié à un projet de jeu vidéo blockchain "play to earn" ou si c'est juste de l'art lié à la blockchain ou je ne sais quoi, mais voilà où en est aujourd'hui Inafune.