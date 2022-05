Salut tout le monde,



La question peut paraître bizarre mais l'avalanche de remasters depuis quelques années me fait poser de plus en plus souvent cette question : sommes-nous encore capables de profiter pleinement de la qualité d'un jeu dans les conditions de l'époque



On le sait, le jeu vidéo est un art "technique" qui vieillit avec le temps et il est vrai que rejouer à un jeu sorti il y a une bonne dizaine d'années nous donne souvent une bonne piqûre de rappel concernant l'évolution du média. Que ce soit en termes graphiques, en souplesse de gameplay, en confort de jeu et j'en passe.



L'avalanche de remasters depuis quelques années, même pour des jeux sortis sur la génération précédente me donne réellement l'impression que l'on pense que les joueurs ne sont pas / plus capables de prendre du plaisir et de se rendre compte de tout ce qu'un jeu a pu apporter à l'époque à laquelle il est sorti.



De mon côté, dès que je le peux, je préfère jouer à un ancien jeu dans les conditions de l'époque, ce qui ne m'a jamais empêché de la savourer. Bien sûr, je comprends les jeunes générations qui n'ont pas forcément connu le contexte de l'époque et auront sûrement plus de mal des apports majeurs apportés par un titre.



Quelles sont vos préférences et pourquoi ?

C'est à vous !!!