Nous vous informons que le 22 juin, les abonnements PlayStation Plus et PlayStation Now font peau neuve.



Vos avantages PlayStation Now seront intégrés à un nouveau service PlayStation Plus offrant plus d'avantages. PlayStation Now ne sera donc plus disponible en tant que service autonome.



Ce que cela signifie pour vous

Puisque vous êtes actuellement abonné à ces deux services, vos abonnements seront combinés en un plan d'abonnement unique à PlayStation Plus avec une seule date et un seul prix pour le paiement récurrent, sauf en cas d'expiration de l'un ou des deux abonnements avant le lancement du nouveau service.



N'ayez crainte :

• Votre nouvel abonnement combiné conservera les avantages PlayStation Plus et PlayStation Now dont vous bénéficiez déjà.

• Vous conserverez la durée d'abonnement cumulée que vous avez déjà réglée et continuerez à profiter des avantages de votre abonnement jusqu'à son expiration, sauf si vous apportez des modifications à votre abonnement3.

• Au lancement du nouveau service, vous ne paierez de frais récurrents que pour un seul abonnement au lieu de deux. La date de paiement sera basée sur l'abonnement dont la date de paiement est la plus éloignée. Le prix de votre abonnement restera inchangé au lancement du nouveau service1, sauf si vous apportez des modifications à votre plan d'abonnement.



Les avantages de votre nouvel abonnement PlayStation Plus Premium

• Tous les avantages des paliers Essential et Extra, dont deux jeux PS4 et un jeu PS5 téléchargeables chaque mois, des réductions exclusives, le stockage dans le cloud pour les jeux sauvegardés, l'accès au multijoueur en ligne, ainsi qu'un catalogue en constante évolution contenant jusqu'à 4002 des meilleurs hits PS4 et PS5, dont

Death Stranding

God of War

Mortal Kombat 11

Returnal

Marvel's Spider-Man

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

• Propose jusqu'à 3402 jeux supplémentaires, dont :

o des jeux PS3 disponibles via le streaming dans le cloud ;

o un catalogue de grands classiques disponibles en streaming ou en téléchargement parmi les jeux PlayStation, PS2 et PSP.

• Offre un accès par le biais du streaming dans le cloud aux jeux PlayStation, PS2, PSP et PS4 des paliers Extra et Premium dans les marchés2 proposant actuellement le service PlayStation Now. Les clients peuvent jouer en streaming sur les consoles PS4 et PS5, ainsi que sur PC3.

• Des versions d'essai limitées dans le temps seront également proposées à ce palier, permettant de tester certains jeux avant de les acheter.















Si l'un des abonnements est sur le point d'expirer

Si vous restez abonné à PlayStation Plus et PlayStation Now jusqu'au lancement du nouveau service, vous basculerez vers un nouveau plan comportant tous les avantages3 dont vous bénéficiez actuellement.



Si l'un des abonnements ou les deux expirent avant le lancement du nouveau service, vous pouvez modifier vos paramètres d'abonnement pour le ou les prolonger. Ensuite, lorsque le nouveau service sera disponible, vous basculerez vers un nouveau plan et conserverez tous vos avantages3. Si l'un de vos abonnements se termine avant le lancement du nouveau service, vous basculerez vers un plan d'abonnement vous permettant de conserver les avantages de votre abonnement au lancement du service.



Si vous souhaitez résilier l'un de vos abonnements ou les deux, vous pouvez modifier les paramètres de votre abonnement à tout moment pour qu'il se termine à votre prochaine date de facturation. Pour en savoir plus sur la modification de ces paramètres, consultez la page https://www.playstation.com/support/subscriptions.

















Informations importantes concernant les propriétaires de PlayStation®3 et PlayStation®Vita

Lorsque le nouveau service PlayStation Plus sera disponible, vous ne pourrez plus acheter de nouvel abonnement depuis votre PS3™ ou PS Vita.



Cependant, vous pourrez toujours acheter un abonnement depuis un ordinateur ou un appareil mobile, une console PS4 ou une console PS5. Ainsi, tous les avantages sur PS3 et PS Vita (comme les jeux du mois précédemment obtenus) demeureront accessibles.















Plus d'infos et résiliation

Les conditions qui régissent vos abonnements actuels changeront au lancement du nouveau service. À compter du lancement, les conditions en vigueur concernant votre nouvel abonnement combiné seront les conditions d'utilisation du PlayStation Plus, disponibles ICI.



Pour en savoir plus sur les changements à venir et leur impact sur votre abonnement, consultez notre FAQ.



Vous pouvez résilier l'un de vos abonnements (ou les deux) à tout moment avant le lancement du nouveau service PlayStation Plus. Lorsque le nouveau service sera disponible, vous pourrez résilier votre nouvel abonnement combiné. Pour résilier, suivez les étapes décrites sur la page playstation.com/support/store/cancel-ps-store-subscription.





























1 Sur la base du prix combiné des deux abonnements que vous possédez aujourd'hui lorsque ces frais sont débités à la même période.

2 La disponibilité de la bibliothèque de jeux peut varier avec le temps et le plan choisi. Consultez la page https://www.playstation.com/Plus pour obtenir plus de détails et des mises à jour sur les offres PlayStation Plus. PlayStation Plus fait l'objet de frais d'abonnement récurrents prélevés automatiquement jusqu'à résiliation. Des restrictions d'âge sont en vigueur. Conditions en vigueur : play.st/psplus-usageterms

3 Streaming sur PC : réservé aux utilisateurs de plus de 18 ans. Non disponible au Japon au lancement du service, mais à une date ultérieure.

Voila le mail de Sony (j'ai le PS+ et le Now)Donc si on a les 2, c'est PS+ Premium okMais si on a le Now (certains on prit des abo suite aux promesse de Sony) ça va etre quoi ?"vous basculerez vers un nouveau plan et conserverez tous vos avantages3."Vous avez remarqué le petit 3 :3 Streaming sur PC : réservé aux utilisateurs de plus de 18 ans. Non disponible au Japon au lancement du service, mais à une date ultérieure.J'ai pas capté ? On va être PS+ Premium ? Ou pas ? Le petit 3 c'est juste pour nous parler du streaming PC ? On aura que ça ? Ou c'est juste un truc contractuel à la con