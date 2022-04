Le jeu smartphone Echoes of Mana, gros meltingpot des univers de la saga Mana de Square-Enix, montre son opening en anime realisé par le studio MadHouse.De quoi voir entre autre a quoi pourrait ressembler un anime de Seiken 2 ou 3.

Like

Who likes this ?

posted the 04/22/2022 at 03:53 PM by guiguif