Tout cela me rappelle plusieurs arnaques de l'économie numérique.Dernièrement on a vu fleurir des articles et vidéos sur l'arnaque du retro qui balancait des news un Mario bros à 144 000 dollars. Pour créer artificiellement un marché de l'art du JV.Ils étaient possesseur d'un jeu et aussi certificateur indépendantdu prix de ce jeuJe veux dire que d'une certaine manière les objets qui deviennent rare ont logiquement un prix qui augmente avec le temps mais voilà on ne parle d'oeuvre d'art façon Joconde. On parle de produit de masse.Konami qui vend des nft digne de capture d'écran et enrichi via paint c'est fort de café.Aspirateur à gogo et pigeon detected.