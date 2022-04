Metal Max Xeno Reborn, le remake le plus rapide de l'histoire (ou demake c'est selon), a savoir celui de Metal Max Xeno sur PS4 et PSVita, arrivera chez nous le 10 Juin sur PS4, PC et Switch via Pqube.Le jeu est sorti au Japon en 2020 et etait une refonte complete du jeu sorti en 2018 passant du cellshading PS2 a de la 3D debut PS3 avec differents changements dans le gameplay.La version originale est sorti chez nous via NISA.