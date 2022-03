Parce que le choix "Qualité 30 fps" ou "Performance 60 fps" n'en n'est pas un et donc est insatisfaisant comme solution.Et qu'avec l'évolution des technologies de mise à l'échelle d'image comme le DLSS, le TAAU ou récemment le FSR 2.0... les consoles vont pouvoir proposer une qualité d'image proche de la 4k avec beaucoup moins de ressources.Et enfin parce que de plus en plus de personnes sur consoles se rendent compte qu'une nouvelle génération ne passe pas seulement par de plus beaux jeux mais également des jeux plus fluide..L'avenir sur consoles s'annonce radieux, en tout cas techniquement parlant!