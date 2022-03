Le duo Gentle Love composé de Norihiko Hibino et AYAKI, sortira le 4 Avril le 12eme album de Prescription For Sleep (gamme d'album de reprises de jeux video en version jazz) qui sera cette fois porté sur un anime: Attack on Titan.Deux extraits sont dispo sur leur - Bandcamp - ( "ətˈæk 0N tάɪtn" et "So ist es immer") en plus de ce teaser YoutubeLa Tracklist:-ətˈæk 0N tάɪtn-The reluctant heroes-Vogel Im Käfig-Call your name-Barricades-Call of silence-YOUSEEBIGGIRL/T:T I-YOUSEEBIGGIRL/T:T II-So ist es immer-Zero Eclipse-The Succesor-Shogeki-Sunrise (Original)