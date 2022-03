Les charts US du mois de Fevrier sont tombés.Le jeu de From Software, qui n'est sorti que le 25 février, est deja le jeu le plus vendu du mois.Il est le 5eme plus gros lancement de la periode Fevrier 2021-Fevrier 2022.Horizon Forbidden West se classe second tandis que Dying Light se place 4eme derriere Arceus.