Comme tout les ans, les DICE Awards, produit par l'Academy of Interactive Arts & Sciences a eu lieu, et voici les gagnants.A noter que Ratchet&Clank Rift Appart est le jeu qui est reparti avec le plus de prix, a savoir 4 et que comme pour les TGA, c'est It Take Two le jeu de l'année.It Take TwoRatchet & Clank: Rift ApartRatchet & Clank: Rift ApartResident Evil Village (Lady DimetrescuReturnalReturnalGuardian of the GalaxyRatchet & Clank: Rift ApartHalo InfiniteGuardians of the GalaxyRatchet & Clank: Rift ApartGuilty Gear StriveForza Horizon 5Final Fantasy XIV: EndwalkerMario Golf: Super RushAge of Empires IVLone Echo IILone Echo IIUnpackingPokémon UniteHalo InfiniteIt Takes TwoDeathloopPour voir les nominées c'est en lien source