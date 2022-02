Bonjour à toutes et à tous,



Comme vous l'avez sûrement remarqué, on est pas près d'avoir la nouvelle génération de console Nintendo avec le ND qui est sorti il y a plus d'une semaine.



Cela fait un moment que cela me tracasse mais j'aimerais tellement que Nintendo puisse nous proposer la rétrocompatibilité Switch de sa nouvelle console. Imaginez, on pourrait jouer à nos jeux Switch et profiter de milliers de jeux dans une meilleure résolution et un meilleur framerate.



Cependant, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas le proposer et qu'on va devoir se contenter de remaster à gogo.



Et vous, croyez-vous que Nintendo proposera la rétrocompatibilité sur sa nouvelle et potentielle console ?