... quelle importance, moi c'est surtout le retour des |g]PUTAINS DE MURS INVISIBLES[/g] qui me tuent T_T !Je n'ai que 3 heures de jeu au compteur, évidemment, je suis juste subjugué par la direction artistique INCROYABLE du jeu, une des plus belles que j'ai vu dans un jeu vidéo (oui, j'ose, j'aime les dinosaures, les femmes, et les robots, ça va être dur de faire mieux... Sauf un Breath of The Wild 2 HD en 4K - avec un mode Résolution et Performance bien sûr)...Mais bordel, en 2022, ça devrait être INTERDIT de se retrouvé paumé dans une pièce avec des murs invisible à trouver la petite marque jaune indiquant là où les développeurs nous autorisent, pauvres petits joueurs, à grimper pour continuer son chemin.C'est plutôt là que j'attends des évolutions en matières de consoles nouvelle génération (même si je l'excuse, c'est un jeu cross gen après tout). Ainsi que dans l'intelligence artificiel : Les robots qui tirent dans la motte de terre juste devant nous, ça fait rigoler - mais c'était pas le but, on est censé les craindre ces machines.Bref, tout ça pour vous dire que finalement, le nombre d'image par seconde (30 ou 60 ?) ou le nombre de pixels présents (1800p ou 2160p) m'importe vraiment peu au final. Le jeu est somptueux en 1080p, 4K, 30 ou 60 fps. Il met des mandales comme jamais et les Cut-Scene en temps réel me calment tellement elle sont au niveau... d'images de synthèses (surtout celles des séries Netflix - Ça me rappelle que je dois terminer Arcane).J'y retourne, j'arrête de vous embêter avec mais... Donnez-lui sa chance, même si vous n'avez pas essayé le premier épisode du jeu (j'vais y retourner pour terminer mon Frozen Wilds)PS : J'ai oublié de préciser, ce ne sont que des captures perso. Dingue !