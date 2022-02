Bonsoir à tous !J'hésite à acheter SIFU. Le jeu me plait, l'ambiance me plait, le prix me plait (40 € en démat sur PS5 avec du RayTracing).Le truc, c'est que Demon's Souls est trop dur pour moi (je n'arrive pas à passer le premier boss depuis 1 an lol) alors que pour Returnal, je n'ai pas eu de soucis particulier. J'avance bien dans Dark Souls 3, mais j'avoue avoir beaucoup de mal dans Sekiro.Gautoz pense ne jamais terminer le jeu et ne pas pouvoir faire un test :Bibi300 l'a terminé en disant que c'est infiniment plus dur que Sekiro (wow) :Julien Chièze n'a pas trouvé de soucis de difficulté dans le jeu et semble y prendre du plaisir (?!) :Je vous avoue que je ne comprends plus rien, je ne sais pas à qui me fier et je pense que j'achèterais le jeu quand j'aurais un créneaux de libre - tant pis s'il est difficile au point d'être injouable.Vous avez des retours sur le jeu de votre côté ? Il est vraiment difficile au point d'être désagréable à finir ?