https://twitter.com/stephentotilo/status/1489284466044551170



https://www.xboxygen.com/News/39639-Phil-Spencer-patron-de-Xbox-va-recevoir-un-prix-prestigieux-aux-D-I-C-E-Awards



- The Academy of Interactive Arts & Sciences va récompenser très prochainement Phil Spencer, le patron de Xbox, pour l’ensemble de sa carrière. L’académie américaine lui remettra le prix lors des D.I.C.E. Awards à la fin du mois de février.



Un prix prestigieux décerné à quelques personnes seulement



- L’association dédiée aux professionnels de l’industrie du jeu vidéo organise chaque année l’événement Design Innovate Communicate Entertain (D.I.C.E.), et c’est le 24 février prochain que se tiendra le prochain événement en direct de Las Vegas.



- Sur son site, l’association indique que le prix « Hall of Fame » est réservé aux personnes qui ont joué un rôle déterminant dans le développement de jeux très influents. « Ces personnes font preuve du plus haut niveau de créativité et d’innovation, ce qui se traduit par une influence significative sur les produits à une échelle qui élargit la portée de l’industrie. Les candidats et les intronisés sont choisis par le conseil de l’Académie et annoncés aux D.I.C.E. Awards. »



Meggan Scavio, présidente de The Academy of Interactive Arts & Sciences, explique pourquoi Phil Spencer a été choisi cette année pour obtenir ce prix.



- Phil Spencer a fait preuve à la fois de passion et de leadership tout au long de sa carrière chez Microsoft. Il est responsable d’innombrables initiatives percutantes et cruciales qui se sont répercutées sur l’ensemble de l’industrie du jeu.



- Au nom du conseil d’administration de l’Académie, nous sommes impatients de célébrer l’impact important de Spencer sur l’histoire du jeu vidéo en lui remettant notre Lifetime Achievement Award.



L’association rappelle les précédentes personnes qui ont pu bénéficier de ce prix si spécial. Il s’agit donc d’une première pour Xbox.



- Minoru Arakawa et Howard Lincoln



- Ken Kutaragi, CEO de Cellius



- Doug Lowenstein, President & CEO, Private Equity



- Bing Gordon



- Satoru Iwata, Président de Nintendo



- Genyo Takeda Nintendo



https://www.axios.com/microsoft-gaming-chief-phil-spencer-interview-651bed60-4aec-4988-80e1-fa042d679576.html