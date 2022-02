Gematsu

Gematsu

(le jeu sortira sur PC/Switch)Les sociétés ont également partagé des informations sur le contenu téléchargeable et ont annoncé qu'une démo Switch serait disponible via Nintendo eShop le 3 février au Japon.Le jeu est prévu aussi pour l'Occident pour le 24 Mai 2022.----------------------------------------------------------Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles arrive sur Switch le 9 Juin 2022.Une sortie en Occident est possible comme pour les autres versions.